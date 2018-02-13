На Николаевщине суд максимально облегчил меру пресечения подозреваемому в вымогательстве с фермера и попытке сжечь технику

Фото в момент задержания На Николаевщине суд облегчил меру пресечения до личного обязательство одному из подозреваемых в вымогательстве с фермера 100 тысяч долларов США и попытке сжечь сельскохозяйственную технику.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, 18 сентября 2017 года в полицию обратился 50-летний фермер, который рассказал, что его автомобиль подрезал «Toyota Prado». Мужчина остановился и в этот момент к нему в машину подсел неизвестный мужчина в камуфляжной форме, балаклаве и с оружием начал вымогать 100 тысяч долларов США. Позже возле территории, где пострадавший хранил свою сельхозтехнику, буквально с поличным правоохранители задержали одного злоумышленника на автомобиле «ВАЗ-2101» – в салоне своего автомобиля он держал канистру и 12 бутылок с бензином, которыми собирался сжечь имущество потерпевшего. Также он пытался выкинуть пистолет.

Сотрудники СБУ выявили у задержанных значительный арсенал оружия, средства негласного снятия информации, а одного из подозреваемых – удостоверение так называемого «Военного комиссариата Республики Крым».

По информации спецслужбы, заказчиком расправы над фермером является делец с временно аннексированного полуострова – следующими жертвами ОПГ должны были стать еще несколько предпринимателей из разных областей Украины.

Согласно определению суда, одному из подозреваемых в этом преступлении, жителю Кропивницкого, изначально Братский райсуд избрал меру пресечения в виде под стражей, а 1 декабря 2017 года Центральный райсуд Николаева смягчил до круглосуточного домашнего ареста.

Когда срок домашнего ареста подходил к окончанию, следователь полиции обратился в Вознесенский районный суд с ходатайством о продлении этой меры пресечения подозреваемому. Отмечается, что он подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от четырех до восьми лет, нигде не работает, не имеет средств к существованию, и ранее привлекался к уголовной ответственности.

Адвокат в свою очередь просил суд избрать его подзащитному меру пресечения в виде личного обязательства.

В итоге судья Александр Дробинский поддержал позицию защитника и избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. Суд обязал подозреваемого прибывать к следователю Вознесенского отдела полиции ГУНП в Николаевской области два раза ежемесячно, в определенные следователем дни и по вызову последнего; не покидать город Кропивницкий, в котором он живет; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздержаться от общения с потерпевшими и свидетелями в этом уголовном производстве.

Напомним, на Николаевщине фермеры протестовали против силовиков, которые не могут завершить дело дерзкой банды налетчиков.