На Ровенщине задержали добытчика янтаря, который пытался подкупить сотрудника СБУ за 2 тысячи долларов в неделю

СБУ, военная прокуратура и Нацполициия задержали в Ровенской области организатора незаконной добычи янтаря, который пытался дать взятку сотруднику спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Делец предложил руководителю одного из межрайподразделений СБУ две тысячи долларов в неделю за невмешательство в противоправный бизнес. Офицер сразу же сообщил руководству о незаконном предложении», - говорится в сообщении.

При передаче взятки мужчина был задержан. В ходе обыска у него дома нашли более 15 тысяч долларов, незарегистрированное огнестрельное оружие и удостоверение работника внутренней безопасности Нацполиции с признаками подделки.

Злоумышленнику готовится сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.

Напомним, причастный к «янтарной мафии» офицер СБУ вышел из-под ареста, внеся залог в 5,2 миллиона гривен.