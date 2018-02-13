В Николаеве партнеры по бизнесу конфликтуют из-за завода металлопластиковых окон

Во вторник, 13 февраля, в Николаеве на улице Вячеслава Чорновола, 8ж (бывш. улица Гмырева, – ПН) на заводе металлопластиковых окон произошло противостояние двух партнеров по бизнесу.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

На данный момент возле проходной завода находятся сотрудники полиции охраны, сотрудники частной охранной фирмы «Орион-Юг». На территорию завода зашли сотрудники управления патрульной полиции, следственно-оперативная группа Ингульского отделения полиции, которая опрашивает участников противостояния.

По имеющейся у редакции «Преступности.НЕТ» информации, противостояние связано с тем, что собственник завода пытается себе вернуть контроль над предприятием и провести аудит. Причиной разногласий послужила информация о систематическом выводе активов и умышленного доведения до банкротства и уничтожение документации второй стороной.

В отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что в 7:00 поступил сигнал на спецлинию 102 о том, что неизвестные люди не пускают на территорию завода директора предприятия и рабочих. На место выехали сотрудники полиции. На данный момент обе стороны подали заявления о преступлении: одна о том, что ее не пускают на территорию завода, вторая - что неизвестные лица пытаются проникнуть на территорию предприятия. На данный момент сотрудники полиции ожидают документы от сторон, которые могли бы подтвердить право собственности.

В комментарии изданию адвокат, представляющий интересы собственника завода Андрея Кривохижи, отметил, что на последнего на прошлой неделе было совершено покушение.

- Напали один с битой и один с ножом, удары которого задержал бронежилет. До нападения Андрей Кривохижа выявил на предприятии подделку своих подписей. Он нанял охранную фирму, которую хочет завести на предприятие, чтобы остановить хищения и провести инвентаризацию. Ему в этом препятствует другой соучредитель Владимир Приходько и его сын Денис, который сейчас находится на предприятии, – отметил в комментарии ПН адвокат.

Сам же Денис Приходько отказался комментировать происходящее, назвав корреспондента издания продажным.

- Когда мне гранату бросали (во двор, - ПН), вы не снимали, – заявил он.

На вопрос: «А почему вы не заявили об этом?», он ответил: «А зачем?».

Стоит отметить, что в полиции зафиксированы два факта: взрыв гранаты во дворе дома семьи Приходько и нападение на Андрея Кривохижу. По данным фактам открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») и ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 («Покушение на преступление» и «Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины соответственно.

Информация обновляется...