Совет правосудия частично удовлетворил жалобу в дисциплинарном производстве по зампрокурору Николаевщины Божило

Степан Божило Высший совет правосудия частично отменил решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о закрытии дисциплинарного производства в отношении зампрокурора Николаевской области Степана Божило.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания ВСП во вторник, 13 февраля.

Напомним, в ноябре прошлого года Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) закрыла дисциплинарное производство в отношении Степана Божило за разглашение материалов негласных-следственных (розыскных) действий (НСРД), которые проводились в ходе расследования уголовного производства о взяточничестве сотрудников полиции в Коблево.

Как известно, троим патрульным, которые подозревались во взяточничестве, удалось избежать наказания, поэтому Божило передал в управление патрульной полиции материалы НСРД, чтобы все-таки уволить остальных патрульных. При этом эти материалы не рассматривались в суде по уголовному производству о вымогательстве патрульных.

С этими данными управление патрульной полиции подало в административный суд иск об увольнении своих коллег и таким образом были разглашены засекреченные данные, что и стало поводом для открытия дисциплинарного производства относительно Степана Божило.

Адвокат Юрий Тимошин подал в Высший совет правосудия жалобу на решение комиссии прокуроров. В итоге после рассмотрения жалобы адвоката и выслушивания позиции Степана Божило, Высший совет правосудия постановил следующее:

«Решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 8 ноября 2017 года о закрытии дисциплинарного производства в отношении Степана Божило о совершении им дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктами 1,3,5 части 1 статьи 43 «Закона о прокуратуре» отменить в части отказа о привлечении к ответственности за совершение проступка, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 43 «Закона Украины о прокуратуре». Дисциплинарное производство по этой части закрыть в связи с истечением срока наложения дисциплинарного взыскания».

Таким образом, совет правосудия признал, что комиссия прокуроров необоснованно закрыла в отношении Божило дисциплинарное производство о неисполнении или ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. При этом совет правосудия закрыл дисциплинарное производство по этой части.