Николаевец ограбил прохожую, приставив ей к виску пневматический пистолет

В Николаеве полиция задержала 19-летнего парня и его 21-летнюю сожительницу, которые подозреваются в ограблении девушки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Преступление случилось 10 февраля около полуночи во дворе многоэтажного дома по проспекту Корабелов в Корабельном районе. 17-летняя студентка как раз возвращалась со встречи с подругой.

«Сначала парень, догнав жертву, спросил ее, который час, девушка в это время разговаривала по телефону. Ответив незнакомцу, она положила мобильный в карман, однако неожиданно злоумышленник схватил ее за шею, приставил к виску пистолет и потребовал отдать телефон своей сообщнице. Девушка сделала все, как приказал нападавший, после чего неизвестные скрылись», - сообщили в полиции.

Через несколько дней оперативники установили и разыскали злоумышленников, их задержали в одном из общежитий Николаева. При себе у подозреваемого нашли пневматический пистолет, которым он угрожал жертве. Отобранный телефон его сожительница продала на одном из рынков города, полиция его изъяла. За совершенное преступление подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Николаевщине вооруженные разбойники ворвались в дом и отобрали деньги с украшениями.