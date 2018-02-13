У Луценко просят суд снять все обвинения с беглого экс-министра финансов Колобова

Генеральная прокуратура Украины ходатайствует об освобождении от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова. Соответствующий документ поступил в Печерский суд Киева.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Ходатайство было подано 7 декабря 2017 заместителем начальника отдела процессуального руководства управления Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Алексеем Кувшиновым.

5 января 2018 адвокат Игорь Фомин заявил ходатайство о допросе Колобова в режиме видеоконференции с территории другого государства в порядке международной правовой помощи (он зарегистрирован и проживает в городе Аликанте, Королевство Испания). Прокурор не возражал.

Так, суд обязал сторону защиты подготовить необходимые документы для оформления запроса в порядке международной правовой помощи.

Следующее заседание по делу Колобова назначено на 21 февраля на 14.30.

Как известно, Колобов занимал должность министра финансов Украины в декабре 2012 года – феврале 2014 года. Из поля зрения украинских правоохранителей исчез в августе 2014 года. В марте 2015 года был задержан в Испании по ордеру Интерпола.

Экс-министр и ряд бывших чиновников подозреваются в незаконном финансировании строительства телекоммуникационной сети спецсвязи, что повлекло убытки для государства в размере 220 млн грн.

В апреле 2015 года Украина направила Испании запрос об экстрадиции бывшего главы Минфина. В марте 2016-го в ГПУ сообщили об отказе в экстрадиции.

В мае 2016 года стало известно, что 199,4 млн грн, принадлежащие Колобову, арестованы. 13 мая 2017 года Апелляционный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Колобова.

Напомним, ранее антикоррупционная прокуратура закрыла дело в отношении экс-главы Минэкологии Злочевского.

Также напомним, что что в сентябре 2016 года экс-глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Каськив был задержан в Панаме. Позже стало известно, что он там подал ходатайство о политическом убежище. Печерский районный суд Киева избрал для Вячеслава Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога. Позже суд разрешил ранее экстрадированному Каськиву выехать из Украины