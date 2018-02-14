Николаевские полицейские задержали бездомного, который ворвался в дом и ограбил пенсионерку

В Николаеве полиция задержала ранее судимого 30-летнего мужчину, который подозревается в нападении на 89-летнюю жительницу Большой Коренихи.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Пенсионерка рассказала полицейским, что злоумышленник ворвался в ее жилище около 11:00, выбив входную дверь. Грабитель стал угрожать старушке физической расправой и приказал отдать деньги.

«Напуганной пенсионерке ничего не оставалось, как выполнить это требование. Забрав из кошелька бабушки 400 гривен, грабитель ушел, а пострадавшая, оправившись от стресса, сообщила о происшествии внучке», - сообщили в полиции.

В течение нескольких часов полицейские задержали подозреваемого, которым оказался бездомный мужчина. Он сознался в содеянном и рассказал, что отобранные у пенсионерки деньги сразу же потратил на еду. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что двое николаевцев ограбили прикованного к постели мужчину.