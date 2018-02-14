Ушедших в «самоволку» николаевских военных призвали вернуться на место службы, чтобы смягчить себе наказание

В Николаеве Центральный районный военный комиссариат призвал военных, самовольно оставивших службу, вернуться в военные части.

Об этом идет речь в обращении военкомата.

Отмечено, что военная служба правопорядка и военная прокуратура обращаются ко всем военнослужащим, самовольно оставившим воинскую часть, с предложением «сделать первый шаг для возвращения к полноценной жизни»

«К сожалению, несмотря на сознательное и честное исполнением обязанностей военной службы абсолютным большинством военнослужащих, в Вооруженных силах Украины имеют место случаи самовольного оставления воинских частей. Военнослужащий, скрываясь от военного командования, следствия за совершение преступления с каждым днем ​​только отягощает свою вину. Такой военнослужащий все равно не сможет избежать уголовной ответственности, однако длительное продолжение противоправного поведения может сделать невозможным применение судом более мягких мер уголовного воздействия или даже освобождение от уголовной ответственности».

«Явка с признанием в правоохранительные органы, искреннее раскаяние или активное способствование раскрытию преступления являются обстоятельствами, которые смогут смягчить или быть основанием для освобождения от наказания», - отмечено в заявлении.

Ушедшим в «самоволку» солдатам рекомендуют вернуться в свою воинскую часть, обратиться в военный комиссариат по месту жительства или прибыть в ближайший орган военной службы правопорядка.

«При отсутствии тяжких последствий или фактов совершения других преступлений, применение меры пресечения в виде содержания под стражей в ходе следствия инициировано не будет. В ходе решения вопроса о правовых последствиях самовольного оставления воинской части во внимание принимаются и другие причины и условия, которые могли побудить к таким действиям, включая тяжелые семейные обстоятельства, наличие неуставных отношений», - сообщили в военкомате.

Адрес Центрального районного военкомата – улица Шевченко, 45, телефон 0512 475167.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине солдата приговорили к тюремному сроку за уклонение от воинской службы.