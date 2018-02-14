В Николаеве со штрафплощадки исчезло авто «смертельно больного» Казимирова – семья сбитой им студентки осталась без компенсации

«Смертельно больной» Казимиров отдыхает в николаевском ночном клубе в мае 2017 года В Николаеве со штрафплощадки исчез автомобиль сбившего насмерть студентку Алексея Казимирова – деньги с продажи транспорта должны были пойти на возмещение компенсации родственникам погибшей.

Об этом идет речь в сюжете телепрограммы «Инспектор. Города».

Как известно, 1 февраля 2011 года около 11:00 в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем «Merсedes» сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако, в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего пару месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского районного суда Херсонской области Сергей Симчук вынес постановление об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью.

Но сразу же, как только Алексей Казимиров был выпущен из тюрьмы, его состояние резко улучшилось – он снова стал кататься на машинах, посещать ночные клубы и гулять по городу, совершенно не демонстрируя тех симптомов, о которых он заявлял в суде и о которых рассказывали врачи.

В сюжете говорится «Инспектор. Города», что единственная компенсация для потерявших дочь родителей – вырученные средства от продажи автомобиля виновника ДТП, но он странны образом исчез.

– Долго водили нас за нос, что вот-вот, когда машину продадут, то вы получите компенсацию. В прошлом году машина пропала из штрафплощадки, – рассказал отец погибшей телеведущему.

Журналисты направились на работу к следователю полиции Денису Чубу, но тот не вышел к телеведущему. С ним попытались связаться по телефону. В ходе разговора Чуб отказался как-то комментировать вопросы журналиста об исчезнувшем авто и направил телеведущего в отдел коммуникации Главного управления Нацполици в Николаевской области.

Ведущий телепередачи обратился к руководству Министрества внутренних дел рассмотреть повторно ситуацию с безнаказанностью

– Работа полиции в Николаеве, а точнее ее бездеятельность, нас мягко говоря возмутила, – подчеркнули в теле сюжете.

Подчеркнем, что осужденный Казимиров избежал нахождения в тюрьме в течение 5 лет 3 месяцев 22 дней – он должен был бы находиться в колонии вплоть до ноября 2017 года. Врач исправительной колонии Юрий Филимонов докладывал в суде, что у Казимирова установлен диагноз глиальной опухоли головного мозга, которую нельзя вырезать, с продолжающимся ростом и поражением подкорковых структур, частичной атрофии дисков зрительных нервов обоих глаз.

26 апреля 2012 года в зале Апелляционного суда Николаевской области судьям приходилось делать перерыв в заседании, потому что Казимиров заявлял, что он «ничего не соображает, почти ничего не видит и у него сильная головная боль». После оглашения приговора сестра осужденного Зинаида Казимирова уверяла, что тюрьма для её брата с таким диагнозом - это смерть, а ДТП, которое он совершил - это несчастный случай и «такое может с каждым случиться». Адвокат сбившего насмерть девушку Владимир Тимошин также тогда заявлял, что Казимирову нужно делать операцию, и что в тюрьме ему не смогут оказывать необходимую медицинскую помощь.

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи города Николаева Александр Демьянов также в то время заключал, что у Казимирова шел постепенный рост опухоли, возобновились головные боли, произошло нарушение полей зрения, опухоль сдавливала окружающие нервы, которые влияли на движение, на чувствительность конечностей.

Стоит добавить, что лишенный водительских прав и с «опухолью мозга» Казимиров неоднократно попадался на нарушениях ПДД и ДТП

Так, 29 марта 2017 года Алексей Казимиров за рулем автомобиля «Skoda» в центре Николаева, на пересечении улиц Московская и Большая Морская, врезался в маршрутное такси, после чего сбежал.

До этого, 6 сентября 2016 года, сотрудники патрульной полиции поймали его на улице Малая Морская в районе пересечения улицы Чкалова за рулем «Skoda Octavia».

В 2015 году Казимиров был снова замечен за рулем автомобиля «Skoda» серебристого цвета с государственным номером ВЕ2368ВІ, после чего, через несколько дней, сотрудники ГАИ после погони за ним через весь город, задержали его и оформили на него 4 административных протокола. При этом, «прогрессирующая опухоль мозга», якобы, не мешала Алексею Казмимирову увлекаться «травкой», которую милиционеры тогда нашли в салоне его автомобиля.

Тем временем, прокурор Николаевщины Тарас Дунас не хочет проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что займется проверкой достоверности медицинских документов, на основании которых Алексей Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

Также добавим, что 19 июня 2017 года в Николаеве во время спецоперации полиция ликвидировала притон в Корабельном районе, в котором торговали наркотиками. Оказалось, что организатором притона была Надежда Казимирова, которая является тетей скандально известного Алексея Казимирова. При избрании меры пресечения суд отпустил Надежду Казимирову под домашний арест. Через время она умерла, так и не дождавшись приговора суда.