На Вознесенщине предприниматель 2 года не платил за аренду - через суд с него требуют взыскать более 300 тысяч гривен

Частный предприниматель из Вознесенского района Николаевской области более двух лет не платил за аренду коммунального имущества села Новогригорьевка.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Прокуратура утверждает, что предприятие, нарушая требования действующего законодательства и условия договора, с ноября 2015 года не платило арендную плату за пользование оросительной системой, в результате чего возникла задолженность на сумму более 300 тысяч гривен.

Местная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании задолженности и досрочном расторжении договора аренды. Сейчас иск находится на рассмотрении суда.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине прокуратура судится из-за земли, переданной в пользование сельхозпредприятию.