По делу одесского завода «Краян» задержаны шесть человек, еще двоих разыскивают, - Холодницкий

По делу завода «Краян», фигурантом которого является мэр Одессы Геннадий Труханов, задержаны шесть человек, еще двоих разыскивают.

Об этом на брифинге заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает РБК-Украина.

- В настоящее время задержано шесть из восьми подозреваемых по делу. Двух человек до сих пор разыскивают, - отметил Холодницкий.

Так, Холодницкий сообщил, что всего по делу было объявлено 8 подозрений, 5 из которых - служебным должностным лицам Одесского городского совета. Также объявили подозрения двум руководителям и учредителям частных предприятий, которые, по мнению следствия, были задействованы в незаконной схеме. Последний подозреваемый - оценщик, который делал оценку помещений, которые фигурируют в деле. По словам Холодницького, следствие инкриминирует подозреваемым ущерба в 185 миллионов гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что по делу «Краяна» сегодня был задержан мэр Одессы Геннадия Труханова и его заместитель Павел Вугельман. Сейчас чиновникам сообщено о подозрении. Отметим, правоохранители считают, что чиновники могут быть причастны к схеме с нанесения ущерба местному бюджету Одессы.

В частности, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры здание, которое раньше принадлежало ГП «Завод «Краян», за 185 млн гривен. Сама структура в начале 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен, а полученные от мэрии деньги «продавец» попытался перечислить фиктивной компании, руководитель которой находится в зоне АТО.