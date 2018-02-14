В Белой Церкви мужчина палкой избил участковых, которые пытались ему вручить уведомление о вызове к следователю

В Белой Церкви мужчина палкой избил двух участковых офицеров полиции, которые пришли, чтобы вручить уведомление о вызове к следователю.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Дверь квартиры полицейским открыла женщина, которая представилась его матерью. Работники полиции предъявили свои служебные удостоверения, на что она начала кричать, оскорблять их бранью, защищая своего сына.

В тот момент, когда полицейские пытались утихомирить хозяйку, молодой человек схватил деревянную палку и набросился на стражей порядка. Нападающий изо всех сил наносил удары по голове и туловищу полицейским, после чего он с матерью закрылся в квартире.

Задержал злоумышленника на месте преступления наряд полиции, который сразу прибыл на вызов. Также была вызвана карета скорой медицинской помощи.

Один из сотрудников полиции с травмой головы госпитализирован, другому оказана квалифицированная медицинская помощь.

Злоумышленник задержан на месте преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.345 (угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.

Напомним, в Киеве задержали двух пьяных мужчин, которые избили полицейского на станции метро.