В Польше работодатель выбросил на улицу умирающую украинку

В польском городе Срьода-Великопольська местный работодатель оставил на улице украинку, у которой случился инсульт.

Об этом сообщает «Польское радио»,

Женщина нелегально работала на одном из предприятий и проживала на его территории. Когда украинке стало плохо, работодатель не стал вызывать скорую, а отвез ее в соседний город, положил на скамейку и вызвал полицию, заявив, что на улице находится человек в нетрезвом состоянии.

Инцидент придал огласке почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский.

В то же время прокуратура города начала по данному факту проверку. Сейчас следователи изъяли у фирмы, где работала женщина, видео с камер наблюдения, а также пытаются получить ее медицинские документы. Кроме того, следствие обратится к эскпертам судебно-медицинского учреждения и в Государственную инспекцию труда, сообщил глава городской прокуратуры Гжегож Гуче.

На данный момент обвинение по делу никому не предъявлено. Пострадавшая украинка находится в больнице города Познань в тяжелом состоянии.

Напомним, Польша выслала из страны более 60 украинцев из-за их нелегального трудоустройства.