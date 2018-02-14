«Разоблачили масштабную фишинговую кампанию»: Киберполиция расследует кражу биткоинов на $5 миллионов

Киберполиция совместно с работниками подразделения Talos компании Cisco (одна из крупнейших мировых компаний, специализирующихся в области высоких технологий) в конце 2017 года провели расследование одной из масшабниших фишинговых кампаний, направленных на пользователей криптовалюты.

Об этом говорится в сообщении Киберполиции.

Указывается, что при анализе исходной информации о проблеме, которая поступила от Cisco, было обнаружено большое количество доменов, названия которых были очень похожи на оригинальный ресурс сервиса виртуальных Bitcoin-кошельков. В функционал этих доменов был встроен специально разработанный скрипт от злоумышленников, позволяющий им получать доступ к пользовательским кошелькам вне зависимости от степени шифрования.

«По нашим приблизительным подсчетам только в период с сентября по декабрь 2017 года, используя вышеупомянутый метод, злоумышленники завладели криптовалютой на сумму 700 BTC [сейчас эта сумма эквивалентна $5,5 млн)… Мы считаем, что эта группа начала свою деятельность еще в конце 2014 года, и за три года их общий доход от преступной деятельности может превышать сотни миллионов долларов США», - сказано в сообщении.

В департаменте Киберполиции подчеркивают, что согласно информации от специалистов по безопасности сервиса виртуальных Bitcoin-кошельков Blockchain Info, эта фишинговая кампания является одной из самых масштабных за всю историю существования сервиса.

В сообщении отмечается, что специалисты киберполиции также нашли подтверждение того, что эти злоумышленники причастны к созданию нескольких так называемых HYIP-проектов[мошеннический проект], таких как: flexibit.bz, verumbtc.com, hashminers.biz, которые прекратили выполнять обязательства перед инвесторами.

«В 2018 году деятельность этой группы значительно упала. Мы связываем это с введением дополнительных правил модерации рекламных сообщений в Google Adwords. Это также подтверждается анализом активности лиц на закрытых форум-площадках, которые предлагают услуги по ведению мошеннических рекламных кампаний», - подчеркивают в Киберполиции.

Специалисты департамента продолжают отслеживать деятельность еще нескольких групп, которые занимаются похищением криптовалют, результаты расследований будут представлены в ближайшее время.

Нацполиция рекомендует гражданам более осторожно относиться к инвестициям в подобные проекты.

Напомним, на Харьковщине двое грабителей заставили веб-дизайнера перечислить им 15 биткоинов.