Два известных шахматиста уезжают из Николаева: один – учиться в США, второй – тренировать в Китай

Александр Бортник Международный гроссмейстер Александр бортник и мастер ФИДЕ Дмитрий Даниленко уезжают из Николаева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-президент Федерации шахмат Николаевской области Дмитрий Горощенко.

«Не скоро теперь мы в Николаеве увидим международного гроссмейстера Александра Бортника и мастера ФИДЕ Дмитрия Даниленко. Александр получил предложение об обучении в американском университете UTRGV-The University of Texas Rio Grande Valley, а Дмитрий тренирует китайских шахматистов в Шанхае. Рад за ребят! Их талантом и услугами заинтересовались лучшие экономики мира», – написал Горощенко.