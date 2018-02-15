В Николаеве судья Федорченко отпустил под домашний арест подозреваемых в нападении на девушку

Судья Андрей Федорченко В Николаеве судья Корабельного районного суда Андрей Федорченко 15 февраля отказался арестовывать двух подозреваемых в разбойном нападении. Вместо СИЗО судья отправил их под домашний арест.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил источник в Корабельном райсуде.

Напомним, что ранее полиция задержала парня и его девушку, который в Корабельном районе на улице отобрали у 17-летней студентки мобильный телефон. Парень угрожал пневматическим пистолетом, который его жертва, судя по всему, приняла за настоящее оружие.

Через некоторое время подозреваемых задержала полиция, и их направили в суд на избрание меры пресечения. Следователь просил арестовать задержанных на два месяца, его ходатайство поддержала прокуратура. Однако судья Федорченко отказал в удовлетворении ходатайства и отправил подозреваемых под домашний арест.

Напомним, что ранее Федорченко отпустил под домашний арест подозреваемого в смертельном избиении. Также ранее судья Андрей Федорченко отказал прокуратуре в продлении ареста трем обвиняемым пособникам террористов, которые вывешивали в Николаеве флаг Украины со свастикой.