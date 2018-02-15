Младенец, найденный на свалке в Первомайске, умер еще в утробе – полиция все еще ищет его мать

Младенец, тело которого нашли на свалке в Первомайске Николаевской области, умер еще в утробе.

Об этом в четверг, 15 февраля, в ходе совместной пресс-конференции силовых ведомств заявил начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз.

Напомним, 30 января на городской свалке Первомайска нашли тело мертвого младенца.

– Согласно заключению медиков, младенцу было от 28 до 30 недель. Он умер еще в утробе матери. В ходе проведения следствия на территории области не удалось установить женщин, которые не наблюдались у врачей. Поэтому не была назначена экспертиза. Следствие продолжается, – отметил Юрий Мороз.

Напомним, в Николаеве 30-летняя женщина скрывала беременность и убила своего новорожденного ребенка. 7 февраля его нашли в контейнере для бытового мусора по улице Крылова с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что судмедэксперт насчитал 21 колото-резанную рану на теле младенца - его закололи ножницами