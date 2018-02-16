В Николаеве отдали под суд замначальника Госэнергонадзора, пойманного на взятке

В Николаеве будут судить заместителя начальника инспекции Госэнергонадзора в области, который обвиняется в вымогательстве взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

«Чиновник требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 30 тысяч гривен за влияние на принятие решения членами комиссии информационно-консультативного центра ПАО «Николаевоблэнерго» о присоединении к электрическим сетям электроустановок базы по накоплению сельхозпродукции частного общества. Это значительно уменьшило бы расходы на его электроснабжениее», - сообщили в военной прокуратуре.

8 ноября 2017 года замначальника инспекции задержали во время передачи оговоренной суммы взятки. Чиновник обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт по делу направлен в Центральный районный суд Николаева для рассмотрения по существу.