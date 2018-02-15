75 томов «дела николаевских ветеринаров» переводят на азербайджанский язык, чтобы передать в суд

Часть материалов дела Сторона защиты в «деле ветеринаров» запросила у прокуратуры Николаевской области перевод на азербайджанский язык всех 75 томов материалов дела, прежде чем оно будет передано в суд.

Об этом в четверг, 15 февраля, в ходе совместной пресс-конференции силовых ведомств сообщил прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

Напомним, в октябре прошлого года прокуратура Николаевской области закончила досудебное расследование дела ОПГ «ветеринаров». Однако в суд дело до сих пор не передано.

– Дело ветеринаров окончено. 75 томов. Сторона защиты и подозреваемые изъявили желание, чтобы материалы дела были переведены на азербайджанский язык. Закупка (услуг по переводу, – ПН) проведена, переводчики работают, переводят материалы. Стороне защиты гарантировано такое право действующим уголовно-процессуальным законодательством. Мы ведем переговоры с защитой, чтобы они сказали, какие именно документы нужно перевести. Пока что их позиция – перевести все 75 томов дела на азербайджанский язык, – сообщил Дунас.

Что же касается того, почему фигуранты дела находятся на свободе, Дунас отметил, что они выполняют все требования следствия.

– Подозреваемые в данном деле выполняют все условия, которые им предусмотрели суд и следователи. В случае, если они будут затягивать или не являться к следователю, это будет основанием для избрания им меры пресечения, – резюмировал прокурор Николаевской области.

Напомним, что на Николаевщине разоблачили ОПГ с транснациональными связями, в которую входил ряд чиновников-«ветеринаров». 16 декабря 2016 года прокуратура Николаевщины сообщила о подозрении членам ОПГ из чиновников-«ветеринаров»: заместителю начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области Олегу Калнаусу, начальнику управления ветеринарной медицины в Новоодесском районе Александру Страдомскому и начальнице Новоодесской районной больницы ветеринарной медицины Оксане Борисенко.