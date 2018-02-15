Николаевская полиция расследует дело о пропаже «Mercedes», на котором «смертельно больной» Казимиров убил студентку

«Смертельно больной» Казимиров отдыхает в николаевском ночном клубе в мае 2017 года Николаевская полиция в октябре прошлого года открыла уголовное производство по факту пропажи со штрафплощадки автомобиля «Medcedes», на котором Алексей Казимиров сбил насмерть студентку и сбежал.

Об этом в четверг, 15 февраля, в ходе совместной пресс-конференции силовых ведомств заявил начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз.

Напомним, накануне было известно, что в Николаеве со штрафплощадки исчез автомобиль сбившего насмерть студентку Алексея Казимирова – деньги с продажи транспорта должны были пойти на возмещение компенсации родственникам погибшей.

– Производство было зарегистрировано в октябре прошлого года. Проведены определенные следственные действия, в том числе, и обыски. Обыски не дали тех результатов, на которые мы надеялись, а именно изъятие документов, которые подтверждали хранение этого автомобиля. Однако в ходе обысков было выявлено незаконное оружие. В рамках того производства, которое расследуется по факту пропажи автомобиля со штрафплощадки, еще и рассматривается это преступление, – отметил Мороз.

По словам прокурора Николаевской области Тараса Дунаса, те лица, которые отвечали за сохранность автомобиля, подписались о полной материальной ответственности.

- Я думаю, что в ходе этого расследования к этим лицам будет предъявлен иск на полную стоимость этого транспортного средства и мы взыскаем с них через суд полную стоимость. Если только они не сообщат следствию о месте положения этого автомобиля. На данный момент, насколько я знаю, органы полиции сделали запросы во все органы МРЭО, чтобы предупредить возможную повторную регистрацию этого транспортного средства, – резюмировал Дунас.

Как известно, 1 февраля 2011 года около 11:00 в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем «Merсedes» сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако, в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего пару месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского районного суда Херсонской области Сергей Симчук вынес постановление об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью.

Подчеркнем, что осужденный Казимиров избежал нахождения в тюрьме в течение 5 лет 3 месяцев 22 дней – он должен был бы находиться в колонии вплоть до ноября 2017 года. Врач исправительной колонии Юрий Филимонов докладывал в суде, что у Казимирова установлен диагноз глиальной опухоли головного мозга, которую нельзя вырезать, с продолжающимся ростом и поражением подкорковых структур, частичной атрофии дисков зрительных нервов обоих глаз.

26 апреля 2012 года в зале Апелляционного суда Николаевской области судьям приходилось делать перерыв в заседании, потому что Казимиров заявлял, что он «ничего не соображает, почти ничего не видит и у него сильная головная боль». После оглашения приговора сестра осужденного Зинаида Казимирова уверяла, что тюрьма для её брата с таким диагнозом - это смерть, а ДТП, которое он совершил - это несчастный случай и «такое может с каждым случиться». Адвокат сбившего насмерть девушку Владимир Тимошин также тогда заявлял, что Казимирову нужно делать операцию, и что в тюрьме ему не смогут оказывать необходимую медицинскую помощь.

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи города Николаева Александр Демьянов также в то время заключал, что у Казимирова шел постепенный рост опухоли, возобновились головные боли, произошло нарушение полей зрения, опухоль сдавливала окружающие нервы, которые влияли на движение, на чувствительность конечностей.

Стоит добавить, что лишенный водительских прав и с «опухолью мозга» Казимиров неоднократно попадался на нарушениях ПДД и ДТП

Так, 29 марта 2017 года Алексей Казимиров за рулем автомобиля «Skoda» в центре Николаева, на пересечении улиц Московская и Большая Морская, врезался в маршрутное такси, после чего сбежал.

До этого, 6 сентября 2016 года, сотрудники патрульной полиции поймали его на улице Малая Морская в районе пересечения улицы Чкалова за рулем «Skoda Octavia».

В 2015 году Казимиров был снова замечен за рулем автомобиля «Skoda» серебристого цвета с государственным номером ВЕ2368ВІ, после чего, через несколько дней, сотрудники ГАИ после погони за ним через весь город, задержали его и оформили на него 4 административных протокола. При этом, «прогрессирующая опухоль мозга», якобы, не мешала Алексею Казмимирову увлекаться «травкой», которую милиционеры тогда нашли в салоне его автомобиля.

Тем временем, прокурор Николаевщины Тарас Дунас не хочет проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что займется проверкой достоверности медицинских документов, на основании которых Алексей Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

Также добавим, что 19 июня 2017 года в Николаеве во время спецоперации полиция ликвидировала притон в Корабельном районе, в котором торговали наркотиками. Оказалось, что организатором притона была Надежда Казимирова, которая является тетей скандально известного Алексея Казимирова. При избрании меры пресечения суд отпустил Надежду Казимирову под домашний арест. Через время она умерла, так и не дождавшись приговора суда.