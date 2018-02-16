Губернатор Савченко обратится к Порошенко с просьбой уволить главу Кривоозерской РГА, подозреваемого во взяточничестве

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко планирует обратится к Президенту Украины с просьбой уволить Алексея Мирошниченко, подозреваемого во взяточничестве, с должности главы Кривоозерской РГА.



Об этом стало известно в ходе брифинга в четверг, 15 февраля.

Напомним, что Алексей Мирошниченко, начальница отдела образования РГА Валентина Голинская и заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА Игорь Ефимов вымогали от предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаное кресло стоимостью около 9,4 тысячи гривен в обмен на согласование ему аренды помещения. Сообщалось, что глава РГА за это получил кожаное кресло, а начальница отдела образования и завхоз поделили между собой полученные деньги.

В частности, начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз заявил, что следственные действия во время обыска у чиновника были правомерными.

- Абсолютно правомерными были все следственные действия, - заявил Мороз.

В свою очередь, губернатор области Алексей Савченко сообщил, что будет обращаться в Администрацию Президента Украины с просьбой о прекращении полномочий Мирошниченко как главы районный государственной администрации.

Также, правомерность действий во время обысков подтвердил и прокурор области Тарас Дунас:

- Мы заняли принципиальную позицию с начальником полиции и начальником службы безопасности – такой вариант «гоп-стоп» у нас не проходит, нет такого, как называется «вкинули»...Там заранее было обращение личности, заранее было внесено в реестр, заранее были получены мероприятия для проведения негласных следственно-поисковых действий и произошла реализация. За реализацию отвечало управление защиты экономики, а также следователи и процессуальные прокуроры, которые на сегодняшний день, в установленном законом порядке доказывают свою позицию в части предъявленной подозреваемому... Жалоб от этой личности, в мой адрес, про то что его права нарушаются не приходило, - прокомментировал он.

Отвечая на вопрос, не будет ли прокуратура настаивать на изменении меры пресечения подозреваемому, Дунас напомнил, что мера пресечения устанавливается для того, чтобы гарантировать проведение следственных действий и для не совершения подозреваемым давления на свидетелей, потерпевших и других людей.

- Суд принял такое решение и выбрал такие ограничения, это его право, если будет установлены обстоятельства, которые нарушают решение суда, тогда будет ходатайство об изменении меры пресечения, - заявил Дунас.

8 февраля суд не смог избрать меру пресечения главе и чиновникам Кривоозерской РГА, ведь защита заявила отвод судье. Затем 9 февраля суд не смог избрать меру пресечения Мирошниченко. Во время заседания он заявил, что ему плохо, в суд вызвали скорую и чиновника госпитализировали. В итоге избрание меры пресечения перенесли на 12 февраля. Двух других подозреваемых в этом деле - Голинскую и Ефимова также отпустили под домашний арест.

А 12 февраля Первомайский горрайонный суд отпустил под домашний арест главу Кривоозерской РГА Алексея Мирошниченко.