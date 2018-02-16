Полиция в Баштанке задержала организатора наркобизнеса – им оказался взяткодатель в деле Железного-Олефира

В Баштанке полиция задержала 40-летнего организатора торговли каннабисом и его 54-летнего пособника.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Задержанные изготавливали и поставляли в Николаев каннабис в особо крупных размерах. В Николаеве другие наркодилеры «распространяли его бесконтактным путем через посредников по всей Украине».

Полиция работала над раскрытием деятельности наркоторговцев в течение года. В январе текущего года состоялся первый этап спецоперации по их задержанию. Тогда в Николаеве задержали четырех подозреваемых в возрасте от 23 до 26 лет, их поместили под стражу с возможностью выйти под залог суммой от 1 до 5 миллионов гривен. Затем полиция взялась за наркоторговцев в Баштанке.

«К делу главарь привлек свою 60-летнюю мать. Помогая сыну, женщина в течение длительного времени обрабатывала и фасовала по месту своего проживания наркотики, которые он в дальнейшем поставлял в Николаев. Выращиванием наркорастений занимался его 54-летний товарищ», - отметили в полиции.

15 февраля оперативники одновременно провели 11 санкционированных обысков, изъяли наркотики, розничная цена которых по ценам «черного рынка» составляет около 1 миллиона гривен. Также изъяли полученные от наркоторговли деньги, две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы, гранату РГД-5, пластид. Сообщается, что наложен арест на автомобили подозреваемых.

Задержанным объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств в особо крупных размерах»).

По информации прокуратуры Николаевской области, во время обысков изъяли 25 килограммов каннабиса, который поставлялся в Николаев для торговли через «закладки».

Как стало известно «Преступности.НЕТ», 40-летним задержанным является гражданин Котов, который проходит как взяткодатель в деле Железного и Олефира.

Напомним, что Павел Олефир – экс-старший уполномоченный угрозыска Баштанского РОВД, сын скандального экс-главы Ленинского райсуда Николая Олефира. Как известно, в ноябре 2015 года он был задержан в Баштанке с начальником следственного отдела Баштанского РОВД Николаем Железным (заместитель начальника райотдела). Оба милиционера требовали от местного жителя Котова 4 тысячи долларов за непривлечение его к уголовной ответственности, а именно за закрытие уголовного производства о незаконном посеве наркосодержащих растений.

Через несколько дней подозрение объявили только Николаю Железному – Павла Олефира прокуратура «вывела» в свидетели. После этого Павел Олефир на некоторое время стал полицейским, однако позже был отстранен от должности, так как не пришел на переаттестацию.