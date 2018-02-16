В Турции приговорили к пожизненному шестерых журналистов, обвиняемых в причастности к попытке переворота

Суд в Стамбуле приговорил к пожизненному заключению шестерых журналистов, обвиняемых в причастности к попытке переворота в 2016 году.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, среди осужденных - бывший главный редактор газеты Taraf Ахмет Алтан, его брат, журналист и ученый Мехмет Алтан, а также журналистка Назли Иличак.

Журналистам предъявили обвинение в покушении на конституцию Турции и членство в террористической организации, в частности в связях с религиозным деятелем Фетхуллахом Гюленом, которого Турция обвиняет в организации попытки переворота 15 июля 2016 года.

Братьев Алтан также обвинили в передаче закодированных сообщений на телевизионном ток-шоу за день до попытки мятежа.

Попытка военного переворота (путча) в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Повстанцы взяли под контроль стратегически важные военные объекты в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Но попытка не возымела успеха и законные власти Турции подавили восстание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции 64 человека посадили пожизненно за попытку переворота.

Как известно, во время попытки военного переворота в Турции погибли 250 человек. Более двух тысяч человек получили ранения. После неудачной попытки свержения действующей власти в Турции начались массовые аресты как участников мятежа, так и предположительно связанных с ними людей. Кроме того, после этого в стране начались масштабные увольнения в разных сферах – должностей лишились около трех тысяч судей, около 27 тысяч работников сферы образования – учителей, профессоров и ректоров университетов, а также журналисты, полицейские и госслужащие.