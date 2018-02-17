В Хмельницкой области женщина за 15 тысяч гривен пыталась продать своего сына в попрошайки

В Хмельницкой области 32-летнюю жительницу Белогорского района задержали за попытку продать своего четырехлетнего сына в попрошайки.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

Женщину задержали непосредственно в момент получения денег за мальчика. У нее есть двое старших сыновей возрастом 7 и 12 лет, по ним женщина уже лишена родительских прав. Кроме того, у нее есть судимости за кражи и другие преступления.

«Горе-мать получила 15 тысяч гривен, за что обязалась передать своего 4-летнего сына в «долгосрочную аренду» для попрошайничества. Кроме того, она написала расписку, в которой подтвердила, что добровольно отдала ребенка и никаких претензий не имеет и в полицию заявлять не собирается. Женщину задержали, ребенка передали социальным службам. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает», - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 149 («Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека») Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мать оставила 9-месячного ребенка возле метро, потому что тот мешал ей «развлекаться».