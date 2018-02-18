В Нигерии в перестрелке из-за овец погибли около 40 человек

В одной из нигерийских деревень в перестрелке между группами мужчин из-за овец погибли 36 человек.

Об этом сообщает Лига.Новости с ссылкой на News Agency of Nigeria.

Согласно сообщению, группа охотников обвинила пастуха в том, что в его стаде есть краденые овцы. На сторону пастуха стали местные бандиты. Между группами вооруженных мужчин произошла перестрелка. Сколько всего людей участвовало в ней, неизвестно.

Однако в полиции заявляют о 18 погибших, так как на месте преступления было найдено именно 18 тел. Вместе с тем, проверяется информация о том, что бандиты забрали с собой еще 18 тел своих убитых товарищей.

В районе для восстановления мира и стабильности развернуты мобильные группы полицейских, спецслужб, других служб безопасности. Ведется расследование обстоятельств инцидента и поиск преступников.

Напомним, ранее сообщалось, что В Арцизском районе Одесской области местный житель обстрелял из ружья бригаду, проводившую ремонт линии электропередач, поврежденной из-за непогоды