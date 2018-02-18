В Индии женщина, притворившись мужчиной дважды женилась ради денег, аферу раскрыли после жалоб родителей первой жены

В индийском штате Уттаракханд полиция арестовала женщину, которая притворилась мужчиной, и обманула двух жен из-за приданого.

Об этом сообщает «Страна» с ссылкой на BBC.

Аферу раскрыли после того, как на девушку пожаловались родители первой жены. Пострадавшие сообщили, что бывший зять вымогал у них приданое, хотя это запрещено по закону. Кроме того, они обвинили бывшего зятя в том, что тот взял у них 850 тысяч рупий (около $13 тысяч) на открытие своего бизнеса, но деньги так и не вернул.

Во время допроса Сен вызвала подозрение у полицейских, ее отправили на медицинское обследование, где и выяснилось, что перед ними на самом деле женщина.

Как стало известно, с первой женой Сен разошлась вскоре после свадьбы в 2014 году и снова вступила в брак в апреле 2017-го. Состоит ли она в нем до сих пор, не сообщается.

Женщина не вызывала подозрений у своих избранниц, так как никогда не раздевалась перед ними и не вступала в сексуальную связь. У нее было много друзей-мужчин, она посещала мужской туалет и даже походка у нее была не женская.

«С мужской стрижкой, одеждой и поведением Кришна Сен жила жизнью мужчины. Никто никогда не сомневался в Сен, - сказал полицейский.

В новости не говорится, какие именно обвинения предъявлены задержанной, но, вероятно, это мошенничество и вымогательство, ведь давать и получать приданое в Индии запрещено на законодательном уровне с 1961 года.