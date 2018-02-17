Футболисты английской команды подозреваются в угоне такси в Барселоне

Замыкающий турнирную таблицу английской Премьер-лиги клуб «Вест Бромвич Альбион» расследует инцидент с участием четырех игроков первой команды, которые подозреваются в угоне такси во время тренировочного сбора в Барселоне.

Об этом сообщает «Левый берег».

Неутешительные результаты «ВБА» в последних матчах подтолкнули главного тренера «дроздов» Алана Пардью к нетрадиционному решению проблемы – коуч увез своих подопечных в Испанию, чтобы сменить обстановку и провести несколько дней в более благоприятных климатических условиях. Однако этот тренировочный сбор оказался омрачен неприятным инцидентом. Во время одного из свободных вечеров четверо игроков «Вест Бромвича» угнали под утро такси, которое находилось без водителя, чтобы вернуться в свой отель.

Бросив машину близ отеля, подопечные Пардью спокойно разошлись по своим номерам. Наутро игроки были доставлены в полицейский участок, чтобы дать показания. В своем официальном заявлении «Вест Бромвич» сообщает, что клуб проводит внутреннее расследование по поводу случившегося. Имена угонщиков не раскрываются.

Напомним, ранее сообщалось, что оперативники задержали двух жителей Баштанки, которые ударили таксиста ножом в шею и угнали его автомобиль.