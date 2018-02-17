Нардеп и владелец сети «Эпицентр» Герега имеет бизнес в Крыму и фирму в России, - «Схемы»

Народный депутат Александр Герега вместе с женой Галиной продолжают вести свой бизнес в аннексированном Россией Крыму и имеют фирму в Московской области.

Об этом говорится в расследовании Максима Савчука в программе «Схемы» - совместного телевизионного проекта Радио Свобода и «Первого Национального».

Так, журналист утверждает, что согласно выписке из реестра юридических лиц Российской Федерации, в мае 2014 украинские компании «Эпицентр К», «Новая линия» и «Торговый дом «Трейдиком «Инко», конечными владельцами которых являются Галина и Александр Герега, основали в городе Пушкино Московской области компанию ООО «Руслайн Ко».

Также отмечается, что фирма нардепа «Руслайн Ко» является одним из крупнейших налогоплательщиков на собственность в бюджет аннексированного города Севастополь.

При этом руководство «Руслайн Ко» активно участвует в деятельности гипермаркетов «Новацентр К» - это российское юрлицо начало работать на месте гипермаркетов «Эпицентр К» на территории полуострова.

«Например, генеральный директор «Руслайн Ко» в 2017 году при обсуждении генплана ходатайствовал об изменении категории земель на участке одного из гипермаркетов «Новацентр К» в Севастополе на улице Отрадной в промышленную зону», - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что российская фирма «Руслайн Ко» делит один офис с ООО «Русстрой К», которая на 99% владеет компанией «Новацентр К».

Журналисту удалось связаться с Александром Герегой, который в комментарии «Схемам» сначала заявил, что ему неизвестно о бизнес-деятельности «Новацентра К» или аффилированных с ним структур в России или Крыму.

«Кто его знает. Может, мы и имеем отношение к этим компаниям, и подпольно работаем на вражеской территории, чтобы рано или поздно разжечь пожар, который будет шагать этими территориями, и эти территории также станут такими же независимыми, как наша страна», - добавил он следом в комментарии.

При этом он отметил, что на территории России и Крыма украинским компаниям просто невозможно работать.

Напомним, ранее сообщалось, что в Симферополе и Севастополе строительные гипермаркеты «Эпицентр» и «Новая линия» работают в соответствии с российским законодательством, а следовательно - платят налоги в российский бюджет.