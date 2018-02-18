В Днепре сотрудник спецподразделения «КОРД» задержал грабителя и вернул женщине похищенную сумку

В среду 14 февраля сотрудник спецподразделения КОРД помог женщине, у которой неизвестный украл сумку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По его словам, женщина упав на колени из последних сил пыталась удержать сумку в руках, однако злоумышленнику удалось от нее оторваться вместе с похищенным.

«Мужчина изо всех сил побежал в сторону Островского, подальше от места преступления и очевидцев. Я преследовал его, стараясь не упустить из поля зрения. В то же время набирал 102, чтобы коллеги подоспели на помощь. На одном из перекрестков мне удалось догнать злоумышленника и задержать», - рассказывает спецназовец.

Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1991 года рождения, уроженец Херсонской области. За два дня до этого он освободился из мест лишения свободы и направлялся домой.

Похищенное правоохранители изъяли и вернули потерпевшей. Днепровским отделом полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 («Грабеж») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве, 13 декабря, женщина вовремя заметила, как у нее украли кошелек в салоне маршрутного такси, и попыталась догнать вора – это увидели сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого.