Убийство четырех морпехов в зоне АТО произошло не из-за неуставных отношений, - командующий ВМС

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Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что четырех морпехов из 36-й бригады убили не из-за внеуставных отношений.

Видеообращение Воронченко опубликовала пресс-служба ВМС.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО в месте дислокации отдельной бригады морской пехоты были найдены тела погибших военнослужащих. Четверо бойцов были застрелены своими сослуживцами.

- Неуставные отношения назывались основной причиной этого преступления. Те факты, которые у нас есть, эту информацию не подтверждают, - сказал Воронченко. 

Как известно, 36-я бригада дислоцируется в Николаеве, Мариуполе, Бердянске и Одесской области. Погибшие морские пехотинцы были из Запорожья, Полтавской, Черкасской и Донецкой областей.

Вадим Богданов

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