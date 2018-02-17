Убийство четырех морпехов в зоне АТО произошло не из-за неуставных отношений, - командующий ВМС

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что четырех морпехов из 36-й бригады убили не из-за внеуставных отношений.

Видеообращение Воронченко опубликовала пресс-служба ВМС.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО в месте дислокации отдельной бригады морской пехоты были найдены тела погибших военнослужащих. Четверо бойцов были застрелены своими сослуживцами.

- Неуставные отношения назывались основной причиной этого преступления. Те факты, которые у нас есть, эту информацию не подтверждают, - сказал Воронченко.

Как известно, 36-я бригада дислоцируется в Николаеве, Мариуполе, Бердянске и Одесской области. Погибшие морские пехотинцы были из Запорожья, Полтавской, Черкасской и Донецкой областей.