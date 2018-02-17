В Киеве похитили бизнесмена и требовали за него выкуп в полмиллиона долларов

Киевская полиция задержала нескольких человек, удерживавших в заложниках предпринимателя и требовавших от его родственников выкуп в сумме 500 тысяч долларов.

Об этом рассказал на брифинге в субботу начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, пишет «Левый берег».

6 февраля злоумышленники похитили киевского предпринимателя и увезли в неизвестном направлении. Два автомобиля, на которых совершали похищение, были сожжены для уничтожения улик. В субботу около полудня полиция совместно со Службой безопасности Украины провела спецоперацию по освобождению заложника в Киевской области.

- Задержаны несколько человек, которые непосредственно находились на месте совершения преступления, где удерживали заложника, - рассказал Крищенко.

Отвечая на вопрос журналистов, откуда у злоумышленников была информация о том, что может быть выплачена такая большая сумма залога, потерпевший Сурен Мамоян рассказал:

- Они знали, что мы поддерживаем друг друга, что сын, другие родственники, знакомые соберут эту сумму.

Потерпевший также поблагодарил правоохранителей за операцию по его освобождению. Уточняя информацию о задержанных, о мотивах преступления и потерпевшем, Крищенко сказал:

- Это граждане Украины, ранее у нескольких из них были проблемы с законом, всем уже за 30 лет. Потерпевший – гражданин Украины, предприниматель.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Николаевщины похитил свою бывшую жену и угрожал ей убийством.