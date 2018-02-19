«Информация с ограниченным доступом»: У Луценко не сообщают, продлевали ли меру пресечения подозреваемому Капацине

В Генеральной прокуратуре Украине решили не разглашать сведения о продлении меры пресечения для подозреваемого в злоупотреблении служебным положением экс-начальника Николаевского морского порта Василия Капацины, назвав их «информацией с ограниченным доступом» и такой, которая «на данный момент не может быть разглашена».

Об этом говорится в официальном ответе ГПУ на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

«Досудебное следствие продолжается, проводятся следственные (поисковые) и процессуальные действия, направленные на установление объектовой истины в уголовном производстве», - говорится в ответе.

На все остальные вопросы, касающиеся в том числе подачи ходатайств о продлении меры пресечения Капацине и передачи обвинительного акта в суд, в ГПУ не ответили, сославшись на ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины («Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования»).

Стоит отметить, что согласно последнему определению Печерского районного суда горожа Киев, опубликованному в Едином реестре судебных решений, срок меры пресечения для Капацины истек еще 12 января, а 12-тимесячный срок досудебного расследования – 16 января.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Генпрокуратура сообщила Капацине о подозрении. В ГПУ утверждают, что он в 2006 году с целью получения неправомерной выгоды для себя и представителя частного предприятия содействовал коммерческой структуре в незаконном и безвозмездном изъятии земельного участка порта (часть перегрузочного комплекса генеральных грузов на причалах порта) площадью 15 тысяч 500 кв.м, созданной за счет государственного порта, стоимость которой составляет более 2 миллиона 600 тысяч гривен.