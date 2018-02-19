На Харьковщине мужчина угрожал оружием работникам приехавшей к нему «скорой»

В Дергачевском районе Харьковщины мужчина, которому вызвали «скорую», угрожал им оружием.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В пятницу, 16 февраля, в 20:43 фельдшер бригады скорой медицинской помощи сообщил в полицию, что мужчина, к которому они приехали на вызов, начал буянить.

Выяснилось, что жительница поселка Солоницевка вызвала скорую для своего мужа, которому стало плохо. Во время разговора с медработниками 50-летний мужчина ушел в комнату и через некоторое время вернулся с ружьем в руках. Направив оружие на фельдшера, он попросил уйти из дома. Уже отъезжая от дома, медики услышали выстрел.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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