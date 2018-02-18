В Киеве забросали яйцами и камнями здания «Россотрдничества», «Сбербанка» и «Альфа Банка»

Днем в воскресенье, 18 февраля, в Киеве в рамках акции «Смерть России» представители националистических организаций забросали камнями и яйцами здания «Сбербанка» и «Альфа-банка» по улице Сагайдачного, а также «Россотрдничества» на Борисоглебской.

Фото - РБК-Украина

Как передает «Украинская правда», акция была организована добровольческим движением ОУН Николая Коханивского.

По сообщениям СМИ, на месте присутствовали сотрудники Нацполиции и Нацгвардии. Примечательно, что они пытались воспрепятствовать активистам лишь в попытке повредить здание «Альфа Банка» – выстроились в колонну вдоль стены. В остальных случаях силовики не вмешивались в происходящее.