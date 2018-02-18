В Дагестане мужчина обстрелял толпу во время празднования Масленицы – погибло четыре человека

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В Дагестане преступник открыл огонь по толпе людей во время празднования Масленицы.

Об этом сообщает Интерфакс.

В воскресенье, 18 февраля, в городе Кизляр мужчина начал стрелять по толпе людей. Четверо людей погибли, еще четверо получили ранения, среди них - трое сотрудников Росгвардии. Преступника ответным огнем ликвидировали правоохранители.

Отмечается, что стрельбу устроили двое - муж и жена, однако женщина, перед тем, как мужчина открыл стрельбу, убежала.

«По предварительным данным, жертвами трагедии, случившейся сегодня в Кизляре во время Масленицы, стали четыре женщины», - говорится в сообщении.

В свою очередь МВД Дагестана подтвердило информацию о четырех погибших женщинах в Кизляре. Ранения получила еще одна местная жительница, а также сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии.  Отмечается, что преступник стрелял из охотничьего ружья, а находившуюся с ним женщину задержали. 

Ранее сообщалось, что в школе США 19-летний парень устроил стрельбу, погибли 17 человек – спецназ SWAT задержал убийцу.

Людмила Жерновская

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