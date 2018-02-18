Луценко анонсировал открытые судебные процессы по делу расстрелов на Майдане

Юрий Луценко Генпрокурор Юрий Луценко анонсирует открытые судебные процессы по делу расстрелов на Майдане над экс-президентом Виктором Януковичем, а также бывшими должностными лицами Виталием Захарченко, Александром Якименко и другими.

Об этом он заявил в воскресенье, выступая на открытии выставки ко Дню памяти героев Небесной сотни.

- Я ждал этой возможности долго. Конечно, ждал, не покладая рук - над этим работали сотни следователей спецдепартамента, других подразделений ГПУ. И вот наконец это случилось - столичный суд разрешил специальное досудебное следствие, а дальше заочное осуждение тех, кого мы подозреваем в организации расстрела «Небесной сотни», - сказал Луценко. - Мы наконец имеем удовлетворенное ходатайство суда по этому поводу. И Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцкий, Ратушняк, Федчук и другие на базе собранных 300 томов доказательств сразу после завершения процесса по государственной измене Януковича будут переданы в суд.

Генпрокурор заверил, что этот процесс пройдет в открытом режиме, так же как сейчас проходит процесс по обвинению Януковича в госизмене.

Напомним, ранее сообщалось о то, что Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении принять участие в судебном заседании по рассмотрению уголовного внедрения относительно обвинений в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.