На Харьковщине буйный «пациент» угрожал ружьем бригаде «скорой помощи»

В Дергачевском районе Харьковской области мужчина угрожал ружьем медикам, которые приехали на вызов его жены.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, сообщение поступило еще вечером 16 февраля.

Фельдшер бригады скорой медицинской помощи сообщил, что при выезде медиков на место вызова мужчина, который якобы нуждался в госпитализации, начал буянить.

«Установлено, что жительница поселка Солоницевка вызвала скорую для своего мужа, которому стало плохо. Во время разговора с медицинскими работниками 50-летний «пациент» пошел в комнату. Спустя некоторое время он вернулся с ружьем в руках. Направив оружие на фельдшера, мужчина попросил оставить его жилье. После того, как медики вышли из дома и начали движение на автомобиле, они услышали выстрел», - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сообщалось о том, как на Харьковщине мужчина обстрелял полицейский автомобиль и покончил с собой.