В Запорожской области пьяный мужчина убил своих гостей - СМИ сообщают, что погибший служил в 79-й бригаде

В пгт Розовка Запорожской области во время застолья мужчина зарезал своих гостей.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В субботу, 17 февраля, около 17:00 во время употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры, владелец дома нанес многочисленные ножевые ранения 31-летней женщине и 39-летнему мужчине, от которых они скончались на месте.

Через несколько часов полицейские задержали ранее судимого 29-летнего мужчину. Следователи открыли уголовное производство по признакам части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

В то же время ряд украинских СМИ, ссылаясь на УНИАН, пишет, что погибший был десантником 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Однако на сайте издания найти эту информацию не удалось.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчину, сделавшего замечание в «маршрутке», зарезали на остановке.