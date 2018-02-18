Президента Банка Латвии задержали в рамках дела о коррупции

Латвийское Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК) назначило президенту Банка Латвии Илмар Римшевич статус задержанного в рамках уголовного дела.

Об этом заявил премьер-министр Марис Кучинскис, сообщает Delfi.

- Сейчас ни у меня, ни у других должностных лиц нет никаких оснований вмешиваться в работу БПБК. Ведомство действует профессионально и точно. Как только руководство БПБК сочтет необходимым предоставить обществу информацию о ходе следствия, это немедленно будет сделано. Правительство полностью доверяет антикоррупционному бюро и готово оказать всю необходимую поддержку, не допуская никакого вмешательства в работу БПБК, - отметил Кучинскис.

Кучинскис подчеркнул, что он как премьер-министр вместе с министром финансов и правительством следит за тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все свои обязательства.

Премьер отмечает, что нет никаких признаков, свидетельствующих об угрозах для финансовой системы Латвии.

В пятницу, 16 февраля, сотрудники БПБК провели обыски в кабинете Римшевича и в его доме. В этот же день правоохранители задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса.

По данным СМИ, следствие рассматривает три противоправных действия: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

Следователи подозревают, что в Латвии в сфере организованной преступности действует группа, члены которой разделили сферы деятельности. Используя служебное положение и политическое влияние, группа, возможно, требовала взятки, в том числе и у кредитных учреждений.

Ранее сообщалось, что БПБК начало проверку в связи с озвученной в СМИ информации о том, что администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленное лицо из финансового сектора требовали взятку у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

Также стало известно, что БПБК начало проверку информации, содержащейся в заявлении сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), о том, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.