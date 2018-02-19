В николаевской 79-й бригаде подтвердили, что убитый в Запорожской области был их военнослужащим

Фото подозреваемого в убийстве В 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде подтвердили, что погибший при трагических обстоятельствах в Запорожской области мужчина был их военнослужащим.

Об этом говорится в официальном сообщении бригады, опубликованном в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось о том, как в поселке Розовка во время застолья мужчина зарезал своих гостей – 31-летнюю женщину и 39-летнего мужчину, который был военнослужащим.

«Официально сообщаем, что данный военнослужащий проходил военную службу по контракту в рядах ДШВ ВС Украины, и находился за пределами воинской части на законных основаниях. В настоящее время проводятся следственные действия. Выражаем соболезнования родным и близким десантника, погибшего при трагических обстоятельствах», - говорится в сообщении.

Напомним, как в Киеве мужчину, сделавшего замечание в «маршрутке», зарезали на остановке.