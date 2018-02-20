На Николаевщине бережно выращивавший коноплю парень пошел на сделку со следствием и отделался штрафом в ₴1700

Во Врадиевке парень, который обустроил специальные условия для выращивания конопли, пошел на сделку с прокуратурой и отделался в суде штрафом в 1700 гривен.

Об этом идет речь в соответствующем приговоре Врадиевского районного суда Николаевской области.

Как известно, 22-летнего местного жителя полиция задержала 17 января. У него нашли 18 кустов конопли, которые он выращивал в специальном помещении с комфортными для растений условиями.

«С декабря 2017 года до момента обнаружения незаконного выращивания растений конопли работниками Врадиевского отдела полиции ГУНП в Николаевской области, а именно до 17 января 2018 года, обвиняемый, не имея умысла на сбыт наркотического средства, с целью доведения их до стадии созревания, ухаживал за всходами растений конопли, осуществлял их полив, подкормку корневой системы растений и стеблей с помощью жидких удобрений и стимуляторов роста, поддерживал благоприятную для роста растений температуру и уровень влажности, совершив тем самым незаконное выращивание конопли, чтобы потом из нее изготовить наркотическое средство - каннабис для личного употребления без цели сбыта», – говорится в приговоре.

В ходе непродолжительного досудебного расследования, подозреваемый пописал с прокурором договор о признании виновности. Согласно этому соглашению он признал свою виновность в совершении уголовного преступления по части 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли»). Также между ним и прокурором была достигнута договоренность о назначении ему наказания за преступление в виде штрафа размером в ст) необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 гривен).

Обвиняемый в судебном заседании заявил, что он вполне понимает последствия сделки и заключил ее добровольно.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил оговоренное договором наказание в виде штрафа. Также суд взыскал с него 1144 гривны за проведение судебно-химической экспертизы.

Напомним, 15 февраля в Баштанке полиция задержала 40-летнего организатора торговли каннабисом и его 54-летнего пособника. Во время обысков, изъяли наркотики, розничная цена которых по ценам «черного рынка» составляет около 1 миллиона гривен. Также изъяли полученные от наркоторговли деньги, две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы, гранату РГД-5, пластид. Каннабис поставлялся в Николаев для торговли через «закладки».

17 января суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Также подозреваемым назначили возможность выхода из СИЗО после уплаты залога: один миллион гривен для подозреваемого в организации наркобизнеса и 700 тысяч – для его сообщника.

Полиция работала над раскрытием деятельности наркоторговцев в течение года. В январе текущего года состоялся первый этап спецоперации по их задержанию. Тогда в Николаеве задержали четырех подозреваемых в возрасте от 23 до 26 лет, их поместили под стражу с возможностью выйти под залог суммой от 1 до 5 миллионов гривен. Затем полиция взялась за наркоторговцев в Баштанке.