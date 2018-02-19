В Первомайске ссора на почве ревности закончилась убийством

В понедельник, 19 февраля в Первомайске мужчина на почве ревности нанес сопернику многочисленные телесные повреждения, от которых тот скончался.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции.

Информация об убийстве по улице Школьной в Первомайский отдел полиции поступила около 5:00 утра. В ходе расследования выяснилось, что погибший 38-летний мужчина являлся бывшим мужем 41-летней местной жительницы, которая с весны прошлого года живет с другим, 35-летним мужчиной. Однако, разойдясь, экс-супруги поддерживали дружеские отношения и общались между собой, что сильно раздражало нового мужа женщины. На почве ревности между мужчинами постоянно возникали конфликтные ситуации, и последняя их ссора, подогретая спиртными напитками, закончилась смертью одного из них.

«Так, накануне мужчина отдыхал в гостях у своего приятеля, а его жена позвала к себе домой своего бывшего мужа. Когда мужчина вернулся ночью домой и увидел их вместе во дворе домовладения, сразу набросился на соперника и начал бить его руками и ногами по различным частям тела, не остановившись даже когда последний упал на землю, а наоборот продолжил бить его по голове», - говорится в сообщении.

Женщина пыталась остановить ревнивца, но ей это не удалось. Увидев, что соперник не двигается, и поняв, что натворил, мужчина скрылся. От полученных многочисленных травм пострадавший скончался на месте. В течение нескольких часов полицейские по горячим следам установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть»), за которое злоумышленнику грозит до десяти лет заключения.

Напомним, что в городе Изюм в Харьковской области мужчина из ревности убил женщину, после чего расчленил тело и выбросил в реку Северский Донец.