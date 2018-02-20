Николаевец попросил заасфальтировать улицы в Широкой Балке: «Все деньги направляют на центр города»

В Николаеве дорога в переулке Чехова в микрорайоне Широкая Балка после каждого дождя превращается в болото.

Об этом идет речь в письме, присланном на почту редакции «Преступности.НЕТ» местным жителем Александром.

«В преддверии новых «ремонтов» дорог жители микрорайона Широкая Балка просят донести до «высоких» чиновников состояние дорожного покрытия в переулке Чехова. Бюджеты утверждаются каждый год, но складывается такое впечатление, что не для людей. Очевидно, в высоких кабинетах забывают, что основная задачи власти – служить людям. Данный переулок не видел градостроителя с основания города Николаева. Имея такую славную историю города, мы не в состоянии провести банальный ремонт дорожного покрытия. Все средства направляются на центр города, но мы тоже избиратели и налогоплательщики», - написал Александр.

Напомним, что ранее в Николаеве жители Ракетной рощи пожаловались, что вынуждены идти на остановку по болоту.