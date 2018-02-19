МВД сняло охрану с Шевченковского суда Киева, который отпустил «активиста», ранившего полицейского

Шевченковский райсуд Киева остался без охраны.

Об этом сообщил на внеочередном заседании Высшего совета правосудия глава ВСП Игорь Бенедисюк, передает «LIGA.net».

Он отметил, что заседание ВСП собрано в связи с обращением Шевченковского райсуда, который сегодня утром отказались охранять бойцы Нацгвардии, а также с заявлениями в прессе главы МВД Арсена Авакова.

- 19 февраля 2018 года, приблизительно в 9:30 утра, бойцы Национальной гвардии Украины, которые осуществляют охрану, покинули помещение Шевченковского райсуда без уведомления о причинах такого поступка. Таким образом Шевченковский райсуд Киева остался без охраны, - отметил он.

Бенедисюк подчеркнул, что в здании этого суда неоднократно возникали конфликтные ситуации, также там находится много резонансных производств, поэтому вопрос с его охраной нужно решать немедленно.

Ранее глава МВД предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии, комментируя решение Шевченковского райсуда Киева отпустить на свободу человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому, когда тот охранял суд от нападения радикалов. По словам главы МВД, в сложившихся условиях «фактического саботажа» судей и судадминистрации он будет вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судов Нацполицией и Нацгвардией.