В Николаеве суд все-таки арестовал двух подозреваемых в нападении на таксиста

Апелляционный суд Николаевской области постановил арестовать двух жителей Баштанского района, которые напали на водителя такси.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, что 10 января неподалеку от села Калиновка Витовского района двое парней возрастом 19 и 25 лет напали на таксиста, который вез их из Николаева. Они ранили мужчину в шею и отобрали у него автомобиль.

Впоследствии полиция задержала подозреваемых, но суд одного их них отпустил, а второго посадил под домашний арест. Прокуратура внесла апелляции на указанные решения суда и эти жалобы удовлетворили. Оба подозреваемых арестованы.