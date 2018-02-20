В Первомайске будут судить «закладчиков» наркотиков – только один из обвиняемых находится под стражей

В Первомайский горрайонный суд 9 февраля направили обвинительный акт относительно четырех жителей Кировоградской области, которые подозреваются в торговле наркотиками через «закладки».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Обвиняемых задержали 23 сентября 2017 года. Организатором группировки была 37-летняя женщина. Во время обыска у них нашли 5 литров ацетилированного опия, стоящего по ценам черного рынка около 750 тысяч гривен.

«Наркодилеры прятали наркотики на улицах и кладбищах на территории области. После чего заказчику поступало сообщение о переводе на банковскую карту денег за «товар». После получения сообщения с интернет-банкинга о поступлении средств наркозависимым лицам сообщали о месте тайника, откуда они доставали наркотики», - сообщили в полиции.

Всего установили 25 тайников, в которых преступники хранили наркотики. В ходе расследования задокументировано 32 эпизода преступной деятельности. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному – домашний арест. В отношении двух других – личное обязательство.