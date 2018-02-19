В Николаеве мужчина избил спящую жену металлической трубой

В воскресенье, 18 февраля, в Николаеве мужчина нанес своей жене тяжкие телесные повреждения куском металлической трубы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Информация о госпитализации местной жительницы в тяжелом состоянии в полицию поступила около 4:10 из медицинского учреждения. Выяснилось, что увечья 41-летняя женщина получила по месту жительства по улице Волонтерской в ​​Ингульском районе от своего мужа.

«Предварительно известно, что супруги вместе распивали спиртные напитки, а потом потерпевшая пошла отдыхать. Проснулась она от избиений: нетрезвый 42-летний злоумышленник бил жену куском металлической трубы», - говорится в сообщении.

Сейчас женщина находится в больнице, а с ее мужем работают следователи Ингульского отдела полиции. По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение») и проводят досудебное расследование. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве патрульные задержали 31-летнего мужчину, который избил свою бывшую жену.