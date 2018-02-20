В Николаеве полиция проверила условия проживания детей в неблагополучных семьях

Николаевские патрульные и спасатели вместе с работниками социальных служб проверили условия проживания семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаевской области.

Так, вместе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области и работниками социальных служб патрульные полицейские посетили семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и в которых родители привлекались к административной ответственности по статье 184 КУоАП («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»).

В ходе проверки правоохранители пообщались с детьми, выяснили, нет ли в семье любого из видов насилия и осмотрели условия проживания.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 11-летний мальчик попросил помощи у соцслужб – мать его не кормила, а занималась пьянством.