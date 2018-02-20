В Мариуполе после долгого заседания суд продлил арест Титову на два месяца

Во вторник, 20 февраля, в Жовтневом райсуде города Мариуполя рассматривается ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения Михаилу Титову, которого обвиняют в создании ОПГ и еще ряде преступлений.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

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20:04 Суд продлил арест Титову до 20 апреля.

18:07 Стороны выступили в дебатах, в которых настаивали на своих позициях. Прокуратура требует продлить меру пресечения в виде содержания под стражей, а защита считает достаточным пресечение в виде домашнего ареста.

После заслушивания доводов всех сторон судья Вадим Ковтуненко направился в совещательную комнату для принятия решения.

При этом стоит отметить, что в своем выступлении Титов вовсе просил не избирать ему меру пресечения, чтобы у него была возможность обеспечить семью. В итоге адвокаты просили просто не удовлетворять ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения и избирать ему меру пресечения.

17:03 Директор «Торг-Сервис» Валентин Матич рассказал, что не знает Титова, несколько раз видел Мазура.

В то же время Геннадий Рукавица рассказал, что его поговорить с Мазуром попросил Богомолов, который пожаловался на проблемы с компаньоном, и просил передать ему, что готов продать свою часть. Позже, по словам Рукавицы, была еще встреча в «Техноконтракте» Богомолова, Мазура, Титова и Азамата. Он отмечает, что все проходило спокойно и с Мазуру никто не угрожал.

Беседа длилась где-то минут 10. Мазур так и не дал четкого ответа на предложение Богомолова.

Кроме того, по словам Рукавицы, он знаком с Титовым, так как сын Титова тренировался в секции по борьбе, которой руководил Рукавица.

16:32 В суд прибыли привлеченные защитой свидетели Валентин Матич и Геннадий Рукавица. Защита попросила на данном этапе не снимать свидетелей и суд согласился с этим.

15:35 Суд приступил к изучению материалов по обвинению Титова в совершении преступления, предусмотренного ст. 255 («Создание преступной организации») Уголовного кодекса Украины. В ходе изучения этих документов рассмотрели показания Мискевич, Гаспарова, Жело, Щеглова, которые подтверждают факт наличия подконтрольной Титову ОПГ.

15:27 В ходе изучения материалов относительно событий в 2016 году в Баштанском районе, суд изучил показания потерпевших главу ФХ «Поле» Федорова, Королева и участника потасовки Кичука.

Адвокат предоставил суду объяснения Федорова, который утверждает, что не знает Титова и никакого ущерба от него ФХ «Поле» не получило.

15:00 Далее суд приступил к изучению материалов по захвату рынка «Торг-Сервис».

Суд изучил показания соучредителя рынка Анатолия Мазура, который утверждает что был на встрече с Титовым и рядом других лиц, которые от него требовали 250 тысяч долларов. Также он считает причастными к этому граждан Романюка и Рукавицу.

В то же время, защита предоставила одновременный допрос Мазура и Титова. В ходе этого общения Мазур не смог дать конкретный ответ о роли Михаила Титова в ситуации с рынком. Адвокат Войченко также акцентировал, что во время первого допроса Мазур уверял, что деньги у него просил компаньон и здесь нет состава преступления по статье вымогательства. Также нет никаких подтверждений, что Титов причастен к подделке документов «Торг-Сервис».

При этом защита получила ответы, что Мазур судится в гражданском деле против рынка, а не Титова. Адвокат считает это конфликтом между двумя учредителями, который должен решаться в гражданско-правовом поле. Также защита отмечает, что Мазур использовал такое право в трех разных судах и проиграл.

Представители прокуратуры

14:40 После этого суд приступил к изучению доказательств по эпизоду в 2013 году - похищение экспедитора ООО «Максимум» Степаненко и автомобиля с товаром виде алкоголя.

Адвокат Войченко обратил внимание, что это производство закрывали по заявлениям Шулякова и Степаненко из-за отсутствии с их стороны претензий и неправильным трактованием тех событий. Шуляков также подтвердил эту позицию в допросе, проведенном адвокатом Калаяновым.

Также отличаются показания продавщицы магазина Чмырь. Через день после преступления она утверждала, что ничего не видела, а уже в 2018 году уверяет, что видела момент совершения преступление.

Кроме того, были изучены показания местного священнослужителя Клебана. Он сообщил, что видел, как трое человек насильно впихивали мужчину в багажник автомобиля. В свою очередь, адвокат называет это ложью, поскольку сам потерпевший Степаненко уверял, что его садили в салон авто. Прокурор Ерошкин обратил внимание на данные НСРД с телефона Титова, что якобы подтверждает его роль в организации преступление. При этом, оказалось что есть только протоколы этих разговоров, а сами носители были уничтожены, как и всё оперативно-розыскное дело «Сицилия», в рамках которого проводилась прослушка. А то же время адвокат Войченко подчеркнул, что даже в явных разговорах идет речь, что Титов просто сообщает о своем прилете в Киев из-за границы.

13:55 Рассмотрев ходатайства сторон суд приступил к изучению доказательств. Суд начал изучать общие документы: выписку с Единого реестра досудебных расследований, заявление директора ООО «Максимум» Шулякова, соучредителя рынка «Торг-Сервис» Мазура, сообщения о подозрении и тому подобное.

13:27 Защита просит приобщить ряд характеризующих Титова документов: свидетельства о браке, наличие детей, ответ со системы "Армор" МВД о не нахождении в розыске с 2002 года; ответы со всех областных управлений СБУ об отсутствии претензий к Титову, ответ с ГПСУ о нахождении за пределами страны в момент похищения экспедитора в 2013 году, отказ потерпевшего Шулякова от претензий к Титову и пр.

12:52 В итоге суд удовлетворил просьбу о допросе Матича и Рукавицы.

В то же время адвокаты возмутились позицией прокуратуры в данном вопросе. Так ка представители прокуратуры отметили, что Матич и Рукавица лица не имеют статус в данном уголовном производстве. Однако, по словам адвокатов, во время рассмотрения одного из ходатайств на продление меры пресечения фигурантам дела прокуратура сама приложила к материалам протокол допроса Рукавицы, но в дальнейшем такой документ не прилагался.

12:40 Сторона защиты требует допросить свидетелей и потерпевших из-за разбежностей в показаниях, отсутствия подписей в некоторых протоколах. Речь идет о предпринимателях, общественных активистах, а также сотрудниках полиции и прокуратуры. Сторона защиты просит допросить:

- Мазура Анатолия Владмировича (соучредителя ООО «Рынок-Торг-Сервис»); - Королёва Александра Владимировича (владелец комбайна отданного в пользование ФХ «Поле»); - Федорова Виктора Николаевича (директор ФХ «Поле», возле села Христофоровка Баштанского района); - Кичука Илью Николаевича (захват на «Поле»); - Арабаджи Сергея Ивановича (захват урожая ФХ «Поле» и рынка «Торг-Сервис»); - Мискевич Юлию Владимировну, Щеглова Артема Андреевича; - Кибзуна Сергея Степановича; - Степаненко Валерия Николаевича, Шулякова Вадима Викторовича; - Чмырь Татьяну Александровну (продавщица магазина); - Клёпана Андрея Степановича; - Жело Дениса Викторовича; - Василевского Виктора Викторовича; - Гаспарова Артура Владимировича (экс-начальник криминальной милиции Николаева); - Рудого Владимира Ивановича (руководитель Бердянского местной прокуратуры Запорожской области); - Рябого Евгения Ивановича (руководитель Николаевской местной прокуратуры №2 Николаевской области).

Прокуратура против и отмечает, что сегодня их не смогут доставить.

Также сторона защиты просит допросить в суде свидетелей Валентина Матича (директор рынка «Торг-Сервис») и Рукавицу по эпизодам с рынком. Ранее прокуратура якобы не могла найти их. Однако адвокаты доставили Матича и Рукавицу в суд.

12:01 Адвокат Войченко выступил с ходатайством об изучении электронных носителей, на которых находятся видео допроса свидетелей и потерпевших. Некоторые протоколы не имеют подписи опрошенных, поэтому адвокат требует изучить первоисточник

11:49 Суд поддержал ходатайство защиты и выпустил Титова из бокса. При этом вышла заминка с конвоем, который изначально не хотел удовлетворить протокольное решение судьи и требовал бумажный вариант определения.

Тем не менее, Титова выпустили и посадили рядом с адвокатами.

11:40 Судья Вадим Ковтуненко начал заседание. Сторона защиты перед рассмотрением ходатайства о продлении меры пресечения заявила о нескольких ходатайствах. Адвокат Сергей Войченко начал оглашать ходатайство с просьбой выпустить Михаила Титова из стеклянного бокса. Адвокат отметил о нечеловеческих, унизительных условиях, невозможности полноценно общаться с подзащитным и предоставлять юридическую помощь. В ходатайстве защитник ссылался на практику Европейского суда по правам человека о недопустимости содержания в боксе. Также он отметил, что его клиент уравновешен и нет необходимости в подобных мерах безопасности.

Представители прокуратуры выступили против, отметив, что клетки ранее были заменены на стеклянные боксы с целью соблюдения Конвенции прав человека, а для общения с адвокатами можно делать перерывы.

Отметим,что из пяти задержанных под стражей в СИЗО остались только Леонов и Михаил Титов. Ранее Апелляционный суд Донецкой области изменил меру пресечения николаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу на домашний арест. Позже апелляционная инстанция также отпустила под домашний арест Олега Коноваленко и Бориса Серафимова.

Накануне суд продлил содержание под стражей для Дмитрия Леонова.