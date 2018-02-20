В Испании начался суд по делу русской мафии - на скамье подсудимых оказался депутат российской Госдумы

В Мадриде начался судебный процесс над депутатом российской Государственной думы от «Единой России» Владиславом Резником и еще 17 лицами. Их обвиняют в отмывании денег для российской преступной группировки.

Об этом сообщает ВВС.

Всего по делу русской мафии обвинение предъявлено 27 лицам, некоторый из них объявлены в розыск.

Большинство подсудимых — россияне, однако обвинение выдвинуто и пяти гражданам Испании, которых подозревают в создании непрозрачной бизнес-сети для нужд группировки.

Обвинение считает, что вероятные руководители преступной группировки — Геннадий Петров и Алексей Малышев, которые до сих пор находятся в России. При этом прокуратура Испании полагает, что некоторые из подозреваемых имеют связи с российским правительством.

Депутат Госудмы Владислав Резник прибыл на суд в Мадриде и заявил, что докажет свою невиновность. Его жена Диана Гиндин тоже находится в суде среди обвиняемых.

По данным обвинения, российские криминальные авторитеты начали использовать испанские фирмы и недвижимость для отмывания денег, полученных от преступных доходов, еще в 1996 году. Тогда граждане РФ начали покупать раскошены виллы на Коста-дель-Соль и Балеарских островах.

Обвинение считает, что около 50 млн евро отмыла так называемая банда «Тамбовская-Малышевская» из Санкт-Петербугра.

Прокуратуре Испании потребовалось 10 лет для того, чтобы это дело дошло до национального уголовного суда Испании, поскольку задержания начались еще в 2008 году.

Всем подозреваемым по этому делу грозит заключение на пять с половиной лет и наложения штрафов, которые могут превысить 100 млн евро. Суд должен вынести приговор к началу марта.

Напомним, в Испании в ходе операции по борьбе с «русской мафией» был задержан сын Черновецкого.